'The Big Bang Theory': El precioso guiño de Sheldon y Amy con el nombre de su hijo que tiene más significado de lo que parece

En mayo del año pasado 'The Big Bang Theory' llegó a su fin después de 12 temporadas divirtiéndonos con las aventuras de los científicos más conocidos de Pasadena. ¡Cuidado! Si no has visto el final de la ficción que se emite en Neox no sigas leyendo porque aquí te lo desvelamos.

Como podrás recordar, en el último capítulo Sheldon y Amy ganan el premio Nobel, el ascensor del edificio en el que viven Sheldon, Amy, Leonard y Penny se arregla por fin y Penny revela que está embarazada de Leonard. Un adiós de lo más maravilloso, ¿verdad?

Sin embargo, lo mejor estaba aún por llegar. Aunque la ficción acabó, pudimos descubrir más sobre Sheldon Cooper en 'El joven Sheldon' y Steve Molaro, el cocreador de la serie, ha revelado sobre el primer episodio de la cuarta temporada que el final albergará un detalle sobre un hecho futuro de los personajes de la comedia madre.

"El Sheldon adulto no está solo en su narración al final del episodio. Es una divertida, inesperada continuación de la historia de The Big Bang Theory", y ese detalle es que Sheldon y Amy finalmente tienen un hijo. Además, se ha revelado el nombre y tiene más significado de lo que parece. ¡Dale al play!

