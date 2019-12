A lo largo de los últimos 12 años Kaley Cuoco ha dado vida a Penny, una de las grandes protagonistas de 'The Big Bang Theory'.

Tras el final de la sitcom Cuoco ha iniciado una nueva etapa profesional y uno de sus nuevos proyectos es la serie, de la que es productora, 'The Flight Attendant'.

La ficción trata sobre una azafata de vuelo llamada Cassandra Bowden quien tras una noche de fiesta se levanta en la habitación de un hotel en Dubai con un muerto a su lado. Así arranca la serie.

Ahora, Kaley ha iniciado una serie de mini programas a través de Instagram a los que ha llamado'Wake Me Up Before You Cuoco' donde se confiesa a sus seguidores.

A través de este canal la actriz ha revelado que esta serie está siendo un desafió para ella. Descubre las declaraciones en el vídeo de arriba.

