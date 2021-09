Kaley Cuoco confiesa cómo consiguió que dejaran de sexualizar a Penny en 'The Big Bang Theory'

Kaley Cuoco es una de las actrices más queridas de 'The Big Bang Theory' ya que consiguió encandilarnos a todos con su magnífica interpretación como Penny. Está claro que ver la transformación que sufría su personaje a lo largo de toda la serie fue una de las grandes aventuras que vivimos en aquella sitcom.

Penny empezaba siendo una camarera con el sueño de ser una actriz de renombre en el mundo de Hollywood. Por desgracia esto parecía ser algo muy difícil ya que las oportunidades de las que gozaba eran escasas. Pero al final, a través de su amiga Bernadette consiguió un trabajo fantástico como representante médica. Además, ella y Leonard se casaron y al final se queda embarazada del amor de su vida.

El personaje de Penny es uno de los que más evolución sufren a lo largo de las 12 temporadas de la serie y para ello Kaley Cuoco fue un pilar clave, tanto que ha confesado en una entrevista a 'W Magazine' cómo hizo para que dejaran de sexualizar al personaje: "Empecé 'Big Bang' con 21 años y era la chica mona que vivía en la puerta de enfrente a los frikis. Todo giraba en torno a los pantalones cortos que llevaba o a las sudaderas con cremalleras que llevaba. Y conforme avanzaron los años Penny crecía".

Penny y Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory' | CBS

"Y Kaley también crecía, y de repente fue algo en plan, '¿Puedo llevar una camiseta de manga larga? ¿O una chaqueta? ¿Qué tal unos mocasines? ¡No quiero ver más esos tacones!' ¡Tenía todos los colores posibles en cuanto a los pantalones cortos! Creo que no era difícil ser divertida con ese outfit", continúa diciendo.

"Me encanta poder ser divertida sin importar lo que lleve. Pienso que eso era una especie de autocrítica. Fue hace tanto tiempo, cuando pienso en todos los años que han pasado, veo que estaba en una época diferente para mí", se sincera.

Para termina diciendo: "Por cierto, he de decir que a los 21 años estaba buena y yo quería enseñarlo. Ahora no me verás muerta con un disfraz de gata sexi. Acabo de tener una camada de gatitos así que nunca más volveré a hacer eso".

Seguro que te interesa:

"Vuelta a las horas locas": Los vídeos de Kaley Cuoco sincerándose a las 4 de la mañana antes de rodar 'The Flight Attendant'