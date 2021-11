Kaley Cuoco compara las escenas de sexo de 'The Big Bang Theory' con 'The Flight Attendant' y su momento más difícil

Kaley Cuoco es conocida por su papel de Penny en 'The Big Bang Theory'. Desde el final de la serie en 2019, la actriz de 35 años ha continuado su carrera profesional con otros proyectos. Actualmente, Cuoco interpreta el papel principal de Cassie Bowden en la serie thriller 'The Flight Attendant'. Sin embargo, esta se trata de una experiencia mucho más intensa de lo que estaba acostumbrada siendo Penny.

La estrella ha hablado sobre las complicaciones que ha tenido rodando las escenas íntimas de la nueva serie. En una entrevista con USA Today ha revelado la gran diferencia que hay entre rodar escenas de sexo "light" para una comedia y crear escenarios muchos más realistas:

"La televisión de las 8 de la tarde es un poco diferente a HBO Max a todas horas de la noche. Tuve escenas así en Big Bang, pero esta era como una verdadera escena de sexo", dice. Su primer instinto fue buscar la ayuda de su compañero de reparto, el actor holandés Michiel Huisman. "Le dije a Michiel: 'Nunca he hecho esto antes. ¿Lo has hecho antes?'. Me dijo: 'Sí, como 30 o 40 veces'. Y yo dije: '¿Qué?'".

Kaley Cuoco y Michiel Huisman en 'The Flight Attendant' | HBO Max

Huisman interpreta al personaje Alex Sokolov, un atractivo pasajero con el que Cassie acaba teniendo una noche de pasión (antes de su trágico destino). Al parecer, las cosas se pusieron tan mal rodando las escenas de sexo que Huisman tuvo que encargarse de enseñar a Kaley a realizar una falsa escena íntima.

"Cuando gritaban acción, todavía no estaba dando todo de mí. Michiel finalmente me dijo: 'Parece que estás revoloteando sobre un baño público. ¿Qué estás haciendo? Y yo dije: 'No sé lo que estoy haciendo'. Así que tuvo que enseñarme torpemente a tener sexo falso'", confiesa.

Al final Cuoco se las arregló para que salieran bien estas escenas. Es más, la primera temporada de la serie ha sido tan aplaudida por el público y la crítica, que 'The Flight Attendant' ha sido renovada para una segunda temporada que se estrenará en 2022.

Lo que se sabe de la temporada 2 de 'The Flight Attendant'

Lo que comenzó como una miniserie ya se ha renovado para la segunda temporada. 'The Flight Attendant' ha cautivado a los espectadores hasta el punto que no querían decir adiós a las aventuras de la carismática Cassie Bowden. La azafata de vuelo tiene problemas de alcoholismo, un hecho que le acaba pasando factura.

En la primera temporada vemos cómo Cuoco se despierta en el hotel equivocado, en la cama equivocada, con un hombre muerto a su lado y sin saber qué ha pasado. La trama se desenvuelve con este acontecimiento y sigue a la protagonista intentando reconstruir la noche para descubrir lo ocurrido.

A lo largo de la segunda temporada, volveremos a ser testigos de la versatilidad de la actriz y productora Kaley, la cual hace un gran trabajo mostrando la lucha de Cassie por sobrellevar una vida que cada vez se le hace más dura sin poder recurrir al alcohol.

Kaley Cuoco en 'The Flight Attendant' | HBO

Según la sinopsis, volveremos a ver a Cassie totalmente sobria, viviendo en Los Ángeles "mientras trabaja para la CIA en su tiempo libre. Pero cuando se convierte en testigo accidental de un asesinato mientras está en el extranjero, se ve envuelta en otro misterio internacional".

También volverán Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz y Rosie Perez junto a las estrellas invitadas T.R.Knight, Yasha Jackson y Audrey Grace Marshall. Por otro lado, la segunda temporada contará con nuevos fichajes: Mo McRae en el papel de Benjamin Berryen, "un oficia de la CIA que tiene la mala costumbre de involucrarse demasiado con sus informantes", Callie Hernandez y JJ Soria.

