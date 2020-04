Kaley Cuoco está pasando la cuarentena por coronavirus junto a su marido Karl Cook en su rancho, en el que conviven con muchos animales.

Allí, la actriz de 'The Big Bang Theory' no ha dejado de hacer sus tradicionales vídeos 'Cup of Cuoco', en los que sus seguidores pueden descubrir su lado más personal.

En el último de ellos hay un invitado de excepción, que no es otro que su marido Karl Cook, y que ha sorprendido apareciendo con el mismo peinado y la misma ropa que su mujer.

Y es que no hay nada como pasar mucho tiempo juntos en casa para unir a una pareja. En el vídeo de arriba tienes las imágenes en las que Kaley Cuoco y su marido parecen la misma persona.

Seguro que te interesa:

Kaley Cuoco enseña la foto que más le gusta de su álbum de boda