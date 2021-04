Justin Bieber sería el invitado sorpresa de la reunión de 'Friends' con un curioso disfraz

Volver a ver a Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow y David Schwimmer es un evento que los fans de 'Friends' llevan muchos años soñando, y ahora por fin se ha hecho realidad. Además, su reencuentro viene cargado de sorpresas.

De momento no es más que un rumor, pero según The Sun, Justin Bieber va ha realizar una aparición como invitado estelar en 'Friends: The Reunion'. Además, irá vestido con un disfraz que los fans de la serie han de recordar a la perfección.

Según los rumores, Justin Bieber habría grabado un cameo con el disfraz de 'Sputnik' qué apareció originalmente en el final de la octava temporada de la serie. El disfraz fallido que fue usado originalmente por el personaje de David Schwimmer (Ross) y llamado "zurullito" por Joey. A pesar de usar un atuendo bastante curioso, The Sun ha dicho que Bieber parecía estar de buen humor y feliz de participar en la reunión de la mítica comedia.

El medio afirma que, entre las cosas que veremos en el especial, presenciaremos cómo Matt LeBlanc recrea la escena en la que se pone toda la ropa de Chandler (Matthew Perry). ¿Qué más sorpresas estelares tendrán preparadas?

La reunión de 'Friends' no tiene todavía fecha de estreno en HBO Max, pero anunció hace unos días que ya se había llevado a cabo el rodaje, y que lo más probable es que salga a la luz en los próximos meses.

