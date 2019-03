Julianne Moore dará vida a Sarah Palin para la HBO

La actriz Julianne Moore dará vida a la ex gobernadora de Alaska Sarah Palin en 'Game Change', una película de HBO Films centrada en la campaña presidencial de 2008, informó hoy la edición digital de la revista 'The Hollywood Reporter'.



Moore, de 50 años, candidata al Oscar en cuatro ocasiones, será la protagonista de la cinta, dirigida por Jay Roach, conocido por su trabajo al frente de las dos primeras entregas de la saga 'Meet the Parents' (en España, la saga de 'Los padres de ella'), protagonizada por Ben Stiller y Robert De Niro. No es la primera incursión de Roach en el terreno de la política, ya que anteriormente rodó 'Recount', también para el canal de televisión por cable HBO, que examinaba las consecuencias de las elecciones presidencias de 2000, con énfasis en el recuento del voto en Florida.



'Game Change' se basa en un libro de Mark Halperin y John Heilemann acerca de las elecciones presidenciales de 2008, con especial atención a la campaña protagonizada por los republicanos John McCain y Palin y su derrota frente a los demócratas Barack Obama y Joe Biden. Heilemann fue compañero de Obama en la Universidad y Halperin conoce bien a Sarah Palin. Además ambos han tratado personalmente en numerosas ocasiones al vicepresidente de EEUU, Joe Biden, a McCain y a la familia Clinton.



"Nos centramos en los personajes para llegar a la esencia de por qué ésta ha sido una campaña histórica, no sólo para los candidatos, sino también para el país", dijo Halperin a la publicación cuando se dio a conocer la noticia del rodaje de la película. "Es divertido llamar personajes a Obama y a Hillary, pero así es como debo verlos", dijo Leavitt. "Creo que -el filme- se presentará como una obra teatral", agregó. Danny Strong, que ya colaboró con Roach en 'Recount', escribió el guión de 'Game Change'.



Hasta ahora Palin había sido caracterizada en la televisión con gran éxito por la actriz Tina Fey en el programa 'Saturday Night Live'. Palin colabora actualmente con el canal Fox y protagonizó un programa de telerrealidad, 'Sarah Palin's Alaska'.