Julianna Margulies: "Me frustra la capacidad de Alicia para guardarse lo que siente"

La actriz estadounidense Julianna Margulies habla sobre Alicia Florrick, el personaje que le ha dado un Globo de Oro, ocho Screen Actors Guild Awards, un Satellite Awards, dos Television Critics Association Awards y dos Emmy. La quinta temporada de la serie está a punto de llegar a CBS y en nuestro país, Fox España estrenará el 10 de septiembre la cuarta entrega.



"Me frustra la capacidad de Alicia para guardarse lo que siente", ha afirmado Margulies y añadió que le gustaría ver a su personaje fuera de el triángulo amoroso que vive: "honestamente, me gustaría ver a Alicia con otra persona, me gustaría verla disfrutando de un romance con alguien nuevo, que no tuviera lazos con su mundo laboral, creo que ella necesita extender sus alas fuera de los límites de la oficina y fuera de ese mal matrimonio".



Según ha contado la actriz esta nueva temporada, que llegará a las pequeñas pantallas estadounidenses el 29 de septiembre, supondrá muchos cambios en la vida de Alicia Florrick, situaciones que harán que la abogada tome decisiones muy difíciles en el ámbito sentimental.

En España 'The Good Wife' ha sido emitida en abierto por Nova y el próximo 10 de septiembre, Fox España estrena la cuarta temporada.