'Juego de Tronos' se prepara para el estreno de su sexta temporada en abril de 2015. A pesar de que quedan aún cuatro meses para su estreno, la serie no deja de dar noticias, ya sea por imágenes del rodaje, incorporaciones o simples rumores. en esta ocasión, la serie basada en las novelas de George RR Martin amplía su reparto.



La última incorporación ha sido el actor Andrei Claude, que dará vida al nuevo líder khalassar, Khal Rhalko. El actor aparecerá en el tercer y el cuarto episodio de la nueva entrega.



Además, su personaje se encontrará con Daenerys. Hace unas semanas se filtró una imagen del guión en el que dos miembros del khalassar mantenían una conversación en la que uno afirmaba "me gustaría saber a qué sabe una Khaleesi".



¡Cuidado! Si no has terminado de ver la quinta temporada de 'Juego de Tronos' no sigas leyendo esta noticia



Al final de la quinta temporada de la serie, Daenerys se vió rodeada por el khalassar que la encontró en el remoto lugar hasta el que su dragón Drogon le había llevado.



La nueva entrega de 'Juego de Tronos' contará con una gran cantidad de caras nuevas, como la presencia de Pilou Asbaek, que interpretará a Euron Greyjoy.



Algunos veteranos también regresarán a la serie en esta nueva entrega, como Gemma Whelan, que interpreta a Yara Greyjoy o Isaac Hempstead-Wright, que da vida a Bran Stark.



Para conocer el futuro de Daenerys, de Cersei o descubrir qué ocurre con el personaje de Jon Nieve habrá qué esperar hasta abril del año que viene, momento en el que se resolverán todas estas incógnitas.