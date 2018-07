'Juego de Tronos', una serie muy musical

Aunque su cabecera no tenga letra, todos los seguidores de 'Juego de Tronos' la tararean al comienzo de cada episodio. La serie de HBO ha contado con varios cameos de músicos a lo largo de sus seis temporadas.



Según recopila el diario 'El Mundo', uno de los personajes que ha tenido más protagonismo esta última entrega tiene un pasado (y presente) musical. El actor irlandés Kristofer Hivju es el líder de la banda e interpreta a Tormund, líder de los salvajes y del grupo de metal progresivo Mastodon. Precisamente sus integrantes hacen doblete: son salvajes del ejército del Señor de los Huesos y reaparecen como caminantes blancos.



En la sexta temporada también aparece el grupo Of Monsters And Men. Los integrantes interpretan a los músicos encargados de amenizar las sátiras de teatro de Braavos a las que acude Arya Stark.



La boda de Joffrey Baratheon con Margaery Tyrell, la famosa Boda Púrpura, contó con Sigur Rós como banda encargada de poner el hilo musical al enlace.



Coldplay también acudió a otro enlace de 'Juego de Tronos', en este caso la Boda Roja. Durante la celebración del enlace, comienza a sonar la canción "Las lluvias de Castamere" y puede verse cómo el batería del grupo británico, Will Champion, es uno de los "músicos" invitados a la boda.



Wilco Johnson, guitarrista del grupo Dr. Feelgood, interpreta en la serie de HBO a Ser Ilyn Payne, el verdugo de Joffrey (y el asesino de Ned Stark). Otro cameo que ha podido verse en 'Juego de Tronos' ha sido el del cantante de Snow Patrol, Gary Lightbody.