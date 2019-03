'Juego de tronos' es la serie más pirateada

No cabe duda de que la superproducción de HBO sigue cosechando éxitos en pantalla, y es que los número hablan por sí solos. Son un total de 5,2 millones de descargas por episodio. Cifra que casi dobla al segundo y al tercer puesto de esta lista ocupados por 'The Big Bang Theory' (con 2,9 millones de descargas) y 'Como conocí a vuestra madre' (con 2,85 millones de descargas), respectivamente.



Sin embargo, esta nueva marca es algo poco novedoso para David Benioff, D.B Weiss y los suyos, puesto que 'Juego de Tronos' ya encabezó esta lista en el 2012 tras convertirse en la serie con mayor número de descargas ilegales del año con una media de 4,8 millones por episodio.



De hecho, el último capítulo de la tercera temporada, "Mhysa" fue descargado más de un millón de veces a través de BitTorrent -un programa de intercambio de archivos- durante las primeras 24 horas desde su estreno.



Lo cierto es que estos datos no pillan por sorpresa si se tiene en cuenta que la tercera temporada contó con una media de más de 13 millones de espectadores, convirtiéndose así, en la segunda serie más vista de la cadena HBO después de 'Los Soprano'. En esta tercera tanda de capítulos el sexto capítulo batió el récord de la serie con 5,5 millones de espectadores.



El ranking definitivo sería el siguiente:

1. Juego de Tronos (5,2 milones)

2. The Big Bang Theory (2,9 millones)

3. Como conocí a vuestra madre(2,8 millones)

4. The Walking Dead (2,7 millones)

5. Hannibal (2,1 millones)

6. Vikings (1,9 millones)

7. Arrow (1,85 millones)

8. Crónicas Vampíricas (1,8 millones)

9. Modern Family (1,75 millones)

10. Revenge (1,7 millones)