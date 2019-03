'Juego de Tronos' rescata a un "perdido". Adewale Akinnuoye-Agbaje, el actor que daba vida a Mr. Eko en la serie 'Perdidos', ha fichado por la quinta temporada de 'Juego de Tronos', según informa The Hollywood Reporter.



No existen detalles concretos sobre este papel, pero lo que sí se conoce es que se llamará Malko y será un personaje creado para la serie y que no aparece en ninguno de los libros de la saga escrita por George RR Martin.



Akinnouye-Agbaje es un actor británico conocido por sus trabajos en 'Perdidos', 'El caso Bourne' y 'El regreso de la momia'. Actualmente se encuentra inmerso en el rodaje del biopic 'Trumbo', película que trata la vida del polémico guionista de Hollywood interpretada por Bryan Cranston.



'Juego de Tronos' abrió el viernes las puertas de su rodaje en Sevilla durante unas pocas horas a un grupo de medios, suficientes para apreciar todo lo que rodea a la superproducción televisiva de HBO.



La semana pasada arrancó en los Reales Alcázares de Sevilla el rodaje de diversas secuencias de la quinta temporada de la ficción de HBO. El enclave andaluz recreea los lujosos salones de los Martell, los señores del reino de Dorne.



Neox estrena este lunes la tercera temporada de la serie en abierto. A las 22:00 horas, tienes una cita con Poniente.