'Juego de Tronos' regresa "más impactante" que la Boda Roja

En declaraciones a 'The Huffington Post', Sophie Turner, Sansa Stark en 'Juego de Tronos', afirmó que en la quinta temporada de la serie habrá mucha sangre y mucha muerte: "Hay algunos momentos grandiosos, incluso más impactantes que la Boda Roja".



Respecto a la relación que Sansa mantiene con Meñique, la actriz declaró que "es una relación retorcida en la que ella sabe que puede manipular a Meñique para conseguir lo que quiera, y él puede hacer lo mismo con ella. Juntos crean un equipo increíble. Desde fuera parece desconcertante y extraño, pero para ella es la única manera de conseguir lo que quiere, tiene ese poder y lo va a usar".



El personaje sufrirá en esta nueva tanda de capítulos una transformación fruto de su madurez. Cambiará su vestimenta y su pelo por un tono más oscuro. Según la actriz este cambio fue una decisión de Sansa "para alejarse de las raíces de su madre y de la Casa Tully y formar así su propia Casa".



Ya no volveremos a ver a la inocente Sansa de antes "no porque haya cambiado su apariencia, sino porque ha variado su manera de pensar. Se ha convertido en una persona manipuladora", sentenció Turner.



La ficción regresará a la pequeña pantalla de la HBO el 12 de abril mientras que a España lo hará de la mano de Canal+ solo un día después. En esta nueva entrega, Jon Nieve cobrará importancia ya que tomará las riendas de su propio destino, mientras que por el contrario, su hermanastro Bran Stark no aparecerá en la nueva tanda de episodios debido a que ya se ha explotado toda la trama del personaje en la quinta novela 'Danza de dragones'.