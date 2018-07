'Juego de Tronos' podría volver a Dorne con la reincorporación de Areo Hotah

'Juego de Tronos' recluta a antiguos personajes para su sexta temporada. El actor DeObia Oparei, que daba vida a Areo Hotah en la quinta temporada, regresa a la serie. Así lo ha confirmado en una entrevista para Zap2It.



La vuelta de Oparei podría suponer que la serie viajara de nuevo a Dorne y, además, que regresen otros personajes como Doran Martell, Ellaria y las Serpientes de Arena.



Oparei ha confesado que todavía no ha leído los guines de la nueva temporada, aunque ha destacado la trama de Trystane Martell, que se embarcó en un viaje junto a Myrcella y Jaime Lannister.



El actor cree que su personaje no tendrá mucho peso en la nueva entrega y ha confirmado que Indira Varma, Keisha Castle-Hughes y Jessica Henwick también estarán en la serie.



La sexta temporada de 'Juego de Tronos' se estrena en la primavera de 2016 y es todo un misterio, tanto para los seguidores de la serie como para los lectores de las novelas. La nueva entrega se adentra en 'Vientos de Invierno', la novela que George RR Martin todavía no ha terminado.



De momento, la serie se encuentra grabando en España algunas escenas, después de haber visitado también Belfast.