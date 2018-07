'Juego de Tronos': morirán más personajes en la serie que en los libros

Quedan menos de dos meses para el estreno de la quinta temporada de 'Juego de Tronos' y los seguidores de la saga se encuentran impacientes. No solo por ver nuevas imágenes de la superproducción de HBO, si no también por leer las novelas que su autor, George RR Martin, tiene entre manos.



Martin aún no tiene claro cuándo acabará el próximo libro y según ha declarado, no tiene prisa alguna. El escritor ha declarado recientemente en una entrevista al portal Showbiz 411 que en la quinta temporada de 'Juego de Tronos' van a morir personajes que no lo hacían en los libros.



"Va a morir gente que no muere en los libros. Lo mejor es que se prepare todo el mundo", ha advertido Martin a los fans de las intrigas políticas y las luchas bélicas por el poder del Trono de Hierro. "David [Benioff] y D. B. [Weiss] son más sangrientos incluso que yo", afirma sobre los 'showrunners' de la serie para HBO.



La próxima entrega de 'Juego de Tronos' llegará el 12 de abril a HBO y tan solo un día después podrá verse en Canal+. Parte de los escenarios de esta temporada serán familiares: Sevilla y Osuna acogieron en verano el rodaje de la superproducción.