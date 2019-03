'Juego de Tronos': George R.R. Martin confiesa que tiene sentimientos encontrados con el final de la serie

El final de 'Juego de Tronos' llegará con el último episodio de su octava temporada, que comenzará a emitirse en abril. Aunque es un momento muy esperado y temido por fans de todo el mundo, es de lo más agridulce para el creador de la historia, George R.R. Martin.

El autor ha confesado a EW que se arrepiente un poco de no haber podido llegar a tiempo con las novelas y que la serie de Benioff y Weiss le haya adelantado. La saga literaria aún tiene pendiente de publicación 'Vientos de Invierno' y 'Sueño de primavera', por lo que el final de la serie se adelantará a Martin.

"Tengo sentimientos encontrados por esto. Ha sido un viaje increíble. Casi todo ha sido genial. Obviamente, desearía haber acabado los libros antes para que la serie no me adelantara. No me esperaba que pasara".

Aún así, tanto él como los creadores han asegurado que no van a dar ningún detalle sobre las diferencias entre el final de serie y novela, para que el final no esté completamente destrozado para los lectores.

La última temporada de 'Juego de Tronos' llega el 14 de abril.

· · ·

Seguro que te interesa

'Juego de Tronos': Las palabras de Ned Stark a Jon Snow con las que le adelantó su verdadero origen