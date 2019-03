'Juego de Tronos' ficha a Pedro Pascal

La cuarta temporada de 'Juego de Tronos' comienza a coger forma. La serie de HBO ha confirmado su primer fichaje: el actor Pedro Pascal ('The Good Wife') interpretará a Oberyn Martell en la próxima entrega, que está prevista que se estrene en la primavera de 2014.



Según informa el portal Entertainment Weekly, el actor chileno dará vida al personaje apodado como la Víbora Roja: un príncipe que proviene de la región de Done, y que se convertirá en uno de los pilares de la adaptación de la novela de George R.R. Martin.

Los productores de 'Juego de Tronos', David Benioff y Dan Weis, han reconocido sobre este nuevo fichaje que "no ha sido nada fácil" encontrar a alguien que diera vida a la Víbora Roja.



"Es un personaje sexy y encantador. Es realmente peligroso e intensamente agradable, aunque esté conducido por el odio. Los chicos le odian, las chicas le quieren y él tiene afecto por todos, a menos que tu nombre sea Lannister. Hemos encontrado a alguien que puede manejar esta descripción y sin mucho esfuerzo. No fue fácil encontrarle y no serán fácil pararle", han reconocido los productores de la ficción de fantasía medieval.