'Juego de Tronos' entra en el libro Guinness de los récords

Este premio no ha pillado a muchos por sorpresa, ya que se sabía, por los millones de fans de la serie, que no todo el mundo la veía en la televisión por cable. De hecho, el último episodio de la cuarta temporada mantuvo a 254.111 personas compartiendo el capítulo, a través de Internet, la misma noche de su lanzamiento.



En las 12 horas siguientes a su emisión, 1,5 millones de personas se bajaron el capítulo, según datos de la página Torrenfreak. Los cálculos de dicho portal aseguran que las descargas llegaron a las 7,5 millones. Estos datos convierten el capítulo 'The Children' en el más descargado de la historia.



Logros de los que los ejecutivos de HBO y Warner Bros. se sentirán orgullos. Y es que el CEO de Time Warner, Jeff Bewkes, que ser la serie más pirateada del mundo "es mejor que ganar un Emmy".