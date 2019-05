Las preocupantes declaraciones de Maisie Williams que podría hacer imposible un spin-off de Arya Stark tras 'Juego de Tronos'

La ficción que ha levantado mas expectativas en los últimos años, 'Juego de Tronos', ha llegado a su fin después de ocho temporadas y la sensación de vacío se ha apoderado de cientos de fans que reclaman más historias sobre el mundo de los siete reinos. Hasta ahora solo se ha confirmado una precuela de la ficción aunque después de ver su final varios son los spin-offs que podrían llevarse acabo.

Concretamente muchos están pidiendo una secuela con Arya Stark, ya que su final en la serie es muy propicio para ello. Recordamos que la ficción termina con Bran Stark como rey de Poniente, Sansa como reina en el norte y Jon Snow en el muro tras asesinar a Daenerys en el salón del trono. Arya, en cambio, decide adentrarse en lo desconocido, navegando hacia el oeste en busca de nuevas aventuras.

Además del reclamo que está haciendo los seguidores, el actor Nikolaj Coster-Waldau, que interpreta a Jaime Lannister, compartió con sus seguidores la idea. Aunque recogiendo unas declaraciones que Maisie Williams ofreció a MTV News, podría ser muy complicado que se realice ya que la actriz confesó que quería retirarse de todo este mundo.

"Honestamente, quiero una vida normal", revela. "No quiero nada de este mundo loco porque no vale la pena. Hubo un período de tiempo en el que estuve muy triste y, una vez que salí de aquello, estoy aterrada de pensar que alguna vez vuelva a recaer. Todavía me tumbo en la cama, como a las 11 de la noche diciéndome todas las cosas que odio de mí misma".

Unas palabras que dijo hace un tiempo pero que quizás tras el revuelo y el entusiasmo que se ha ocasionado Williams pueda cambiar de idea.

Seguro que te interesa:

¿Reveló 'Juego de Tronos' su final en el póster de la primera temporada?