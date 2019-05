'Juego de Tronos': Se confirma que el giro final de 'El Trono de Hierro' fue idea de George R.R. Martin

Después de ocho temporadas, por fin conocemos el desenlace final de 'Juego de Tronos'. El giro que la serie da en la última parte del episodio ha sorprendido a todos los fans, al convertir a Bran Stark, el Cuervo de Tres Ojos, en el nuevo rey de Poniente. Isaac Hempstead-Wright, actor que ha dado vida durante ocho años al joven Stark, ha concedido una entrevista para HBO en la que ha hablado sobre el final de la serie confirmando las ideas que el autor de los libros George R.R. Martin tenía sobre su personaje.

El actor confiesa que no se creía el final de la serie cuando lo leyó en el guión: "Tuve que levantarme y caminar alrededor de mi apartamento. Dije ¿qué? Estás bromeando. Fue lo último que esperaba que sucediera". El actor afirma que no estaba seguro de que fuera verdad: "Estaba convencido de que habían enviado un guión a todos en los que se convertían en rey o reina, por lo que no lo creí hasta que se leyó en grupo". Hempstead-Wright cree que acabar como rey es el mejor final para Bran: "Creo que es un gran personaje para asumir ese rol. Nunca pensamos en él de esa manera, pero ¿qué más podrías pedir de un rey que no tener apegos personales, ningún motivo oculto, y sin embargo tener una comprensión absoluta de todo el universo? Él es la persona ideal para estar al cargo".

Sobre George R.R. Martin, el actor confirma que el final de su personaje fue ideado por el autor: David [Benioff] y Dan [Weiss] me dijeron que había dos cosas que George R.R. Martin había planeado para Bran: la revelación de Hodor, y que él sería el rey. Así que es muy especial estar directamente involucrado en algo que forma parte de la visión de George. Fue una muy buena manera de finalizar".

Sobre la evolución de su personaje, lo tiene claro: "Creo que el arco del personaje es increíble. Tener a este niño discapacitado de 10 años en este mundo tan duro ... crees que no tiene posibilidades de sobrevivir, no lo logrará de ninguna manera. Y, sin embargo, contra todo pronóstico, a pesar de ser un personaje 'débil', viaja al Norte del Muro a uno de los puntos más peligrosos del mapa, y regresa transformado en ese personaje tan increíblemente poderoso, sabio y tranquilo. Él no va a venir a caballo y salvarlos a todos, se sienta y piensa, es tranquilo y sereno. Creo que ese es un gran mensaje, que es recompensado por ser tranquilo, no es reaccionario y no solo grita y causa problemas. Es una especie de victoria para la gente tranquila y pensativa de Westeros".

¿Y a ti? ¿Te gustó que Bran Stark acabara como rey?

