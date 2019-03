'Juego de Tronos' con acento andaluz: la serie de HBO podría rodar en España

Cuando todavía no ha terminado de emitirse la cuarta temporada de 'Juego de Tronos', la cadena HBO ya piensa en la quinta entrega. Según informa el portal Entertainment Weekly, una parte de los Siete Reinos podría tener sabor español: la cadena HBO busca nuevas localizaciones... ¡en España!



La noticia ha sido confirmada por James Costos, embajador de EEUU en España y anteriormente directivo de HBO. "HBO está estudiando rodar en España. Las negociaciones con la Comisión de Cine de Andalucía son firmes, hay localizaciones maravillosas para, si todo va bien, filmar la próxima temporada el año que viene en España", ha manifestado en la Cadena Ser. Hasta ahora la serie se ha grabado en Irlanda del Norte, Croacia, Islandia, Marruecos, Malta y EEUU.



"Ya no trabajo para ellos, y no conozco el alcance de lo que está pensando HBO en este caso, pero si conoces la serie, sabrás que es algo importante, que se hace a gran escala, así que espero que se traduzca en un enorme impulso económico", ha expresado Costos.



Si las negociaciones llegan a buen puerto, Andalucía se convertiría en el séptimo país (o reino) que aparece en la ficción de HBO. La quinta temporada de 'Juego de Tronos' se centrará en las tramas del libro 'Festín de Cuervos', de George RR Martin.