El conocido actor que dará vida a Daemon Targaryen, el hermano de Viserys, en 'House of the dragon', la precuela de 'Juego de Tronos'

La frase hecha que dictamina que "las cosas de palacio van despacio" nos viene al pelo en esta ocasión, ya que la precuela de 'Juego de Tronos' lleva casi todo un año en fase de preproducción.

Seguramente mucho tenga que ver lo convulsos que han sido estos últimos meses, a causa de la pandemia mundial que nos ha asolado y con la que aún convivimos.... Pero lo cierto es que hasta ahora no habían trascendido muchos detalles acerca de 'House of the dragon', más allá de que se trata de un spin-off que se centrará en el pasado de la Casa Targaryen y también hemos podido echar un vistazo a sus nuevos dragones.

La ficción retrotraerá unos 300 años antes de los hechos que se narran en la serie original de 'Juego de Tronos'y finalmente, hemos conocido algunos de los nombres que formarán parte del elenco.

A la presencia de Paddy Considine ('El Visitante', 'Peaky Blinders'), primer actor que fue confirmado y que interpretará al rey Viserys Targaryen, se le unen Matt Smith ('The Crown', 'Big Little Lies'), Olivia Cooke ('Ready Player One', 'Me and Earl and the Dying Girl') y la más desconocida Emma D'Arcy ('Truth Seekers').

Sabemos que asentados en Rocadragón, tras su huida del destruido Feudo Franco de Valyria, en 'House of the dragon' podremos ver a lo largo de 10 episodios como los Targaryen defienden su dinastía. También conocemos que este spin-off inspirado en la novela de George R.R. Martin, 'Fuego y Sangre', estará encabezado por varios guionistas y directores. Entre ellos Ryan Condal y Miguel Sapochnik, quienes ya dirigieron varios capítulos de 'Juego de Tronos' y que además ejercerán de showrunners de la precuela.

El rodaje de esta nueva serie de HBO tendrá lugar durante el próximo año y su estreno está previsto para el 2022, así que aún tendremos que esperar un poco para poder verla. No obstante, si quieres ser el primero en conocer los papeles que interpretarán en la ficción los tres nuevos fichajes que te acabamos de revelar y así poder ir "haciendo la boca agua", pincha en el video que te adjuntamos un poco más arriba.

...

