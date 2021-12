'El juego del calamar': La trama de la temporada 2 que se le ha escapado a Lee Jung-jae

'El juego del calamar' ha sido sin duda una de las series protagonistas de este año 2021. A los pocos días de su estreno, ya se había convertido en un fenómeno mundial con miles de fans, e incluso se llegaron a "recrear" en la vida real. Por eso, es normal que los espectadores estén deseando conocer nuevos detalles acerca de la próxima temporada, y el actor Lee Jung-jae, que da vida a Seong Gi-Hun, ha revelado algunos detalles de la trama.

Ha sido en una entrevista con la revista People que Lee Jung-jae ha admitido que una segunda entrega de la serie es prácticamente inevitable debido al éxito: "Recuerdo que cuando estábamos grabando, le pregunté al creador Hwang Dong-hyuk, si habría una segunda temporada, y me dijo: 'No lo creo. Eso va a ser muy difícil'. Pero no podemos no hacer una segunda temporada ahora, hemos recibido mucho amor desde todas las partes del mundo".

¿Volverá Seong Gi-Hun al juego?

El actor Lee admitió que había hablado con el creador, Hwang Dong-hyuk, sobre el futuro de su personaje en la próxima temporada, y revela que efectivamente, el jugador 456 volverá a participar en el macabro juego. Estas fueron sus palabras:

"Espero que haya algún tipo de giro que sea emocionante y sorprendente para mí y para los espectadores. Si fuera predecible, no sería divertido. No tengo idea de lo que sucederá o de la escala, pero lo único que me dijo [Hwang] fue que Seong Gi-hun volverá a estar en el programa y que volverá a tocar la arena".

La primera temporada de 'El juego del Calamar' terminó de una forma muy ambigua, con Gi-hun eligiendo intentar detener la siguiente serie de juegos en lugar de coger un avión para ver a su familia. Por supuesto, el regreso de Gi-hun a la arena podría suponer varias posibilidades, entrando en la competencia mortal una vez más para sabotear el juego, o termina convirtiéndose en el nuevo Front Man en un giro retorcido de los acontecimientos.

Si bien por el momento todo está en el aire, parece que Lee está deseando de ofrecer una segunda temporada igual o mejor que la primera.

