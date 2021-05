Joshua Bassett habla sobre "masculinidad tóxica": "Me vi obligado a reprimir mi lado sensible"

Joshua Bassett es el protagonista de 'High School Musical: El musical: La serie' junto a la actriz Olivia Rodrigo. Además de ello, Joshua está triunfando como cantante con varios temas. Pero ni su trabajo de actor ni su éxito como cantante es lo que le ha llevado a estar en boca de todo el mundo en esta ocasión.

Recientemente el actor concedió una entrevista para el medio 'Clevver News' donde sus fans le hacían preguntas y él las contestaba en directo.

Llamó mucho la atención cuando le preguntaron qué le parecía el cantante Harry Styles y Joshua respondió: "Es un hombre muy guay. Además está bueno, ¿sabes?". Incluso él mismo aseguró casualmente que estaba saliendo del armario.

Muchos fans apuntaron a que se trataba de una simple broma mientras que otros aseguraron que era una forma natural de declararse queer. Pero ahora el actor se ha pronunciado sobre ello.

"En mi experiencia, y en muchas otras, se enseña y se espera que 'Boys Don't Cry'", escribía el actor en una nota a través de sus redes sociales. "Lo que en la superficie podría parecer un descuido menor, creo que es un problema mucho, mucho más profundo".

"A mí, como a la mayoría de los hombres, me enseñaron a NO llorar cuando era niño. Me vi obligado a reprimir mi 'lado sensible'. Pero aquí está la cuestión: reprimir tus emociones cuando eres un niño aplastará tu espíritu y enterrará tu corazón vivo".

La estrella de Disney asegura que cuando era niño fue "menospreciado por adultos y compañeros influyentes" y se "machacaba mentalmente" cuando lloraba.

Por último, manda un mensaje a todas esas personas que están o han estado en algún momento en la misma situación que él. "Si estás sorprendido y aturdido, no te culpo. Eres parte de un ciclo. Un largo ciclo generacional de hombres que dejaron de sentir verdaderamente", agregaba Joshua. "Todavía estoy practicando el permitirme sentir".

