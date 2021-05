Joshua Bassett ('HSM') dice "salir del armario" en un vídeo donde habla sobre lo bueno que está Harry Styles

Joshua Bassett es el protagonista de 'High School Musical: El musical: La serie' y además está triunfando como cantante con varios temas que ya se han convertido en un éxito.

Precisamente su faceta musical y la de su ex, Olivia Rodrigo, también actriz de 'HSMTMSM', han hecho que ambos estén en el foco mediático durante meses debido a las supuestas indirectas que se mandan con sus canciones.

Pero ahora el actor ha dado la vuelta al mundo por otra razón en su vida personal, y es que un vídeo de su entrevista para Clevver News está dando la vuelta al mundo por lo casualmente que el joven dice que está saliendo del armario.

El momento comienza con la pregunta de un fan diciendo: "¿Cuándo vas a colaborar con Harry Styles?", a lo que Joshua responde:

"Ehh ¿por qué no le preguntas eso a Harry? No lo sé. Estoy de broma, en realidad he estado ignorando sus llamadas, probablemente debería contestarle. Es que no para de pedirle que hagamos un álbum, y yo en plan, 'tío, vamos a hacer solo una canción, y entonces nos preocuparemos del álbum... Cálmate'", broma el actor. "Pero bueno. Algún día. Un día pronto. Vamos a manifestarlo, vamos a hacerlo real", se anima.

Entonces Bassett continúa con otra pregunta sobre Styles: "¿Qué es lo que más admiras de Harry Styles?".

"Lo que admiro de Harry Styles es que es un hombre muy elegante, y tiene los pies en la tierra. Y básicamente lo hace todo, actuar, cantar, la moda... Y creo que es un tipo genial que no dice mucho, pero cuando habla, lo que dice como que importa. Es... simplemente guay. Es que es guay. ¿Quién no piensa que Harry Styles es guay? Además está bueno, ¿sabes? Es encantador", asegura, y acaba poniendo caras como si hubiera dicho demasiado.

"Muchas cosas. Supongo que este es... que es mi vídeo saliendo del armario, ¿supongo?", añade Joshua con una risa quebrada.

Aunque no queda nada claro si Joshua está realmente revelando que es parte de la comunidad LGTBI o solo bromea por su retahíla de piropos a Harry Styles, sus palabras han bastado para convertirle en tendencia y que los fans abran un acalorado debate.

Muchos apuntan a que se trata de una simple broma mientras que otros aseguran que se trata de su forma absolutamente natural y casual de declararse queer. Por el momento Joshua no se ha pronunciado sobre el revuelo que ha causado.

