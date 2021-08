Joshua Bassett confiesa haber sufrido homofobia después de declararse LGBTIQ+

Joshua Bassett es el protagonista de 'High School Musical: El musical: La serie' y también está triunfando como cantante. Su faceta musical y la de su ex Olivia Rodrigo les ha colocado a ambos en el foco mediático, porque sus fans analizan las letras de sus canciones y se insinúa constantemente que se las dedican.

Pero Bassett también hizo estallar las redes sociales cuando se declaró parte del Colectivo LGTBIQ+. Todo comenzó con un comentario casual sobre Harry Styles, en el que le dedicó una gran cantidad de halagos, tanto como persona como artista, para terminar afirmando que el cantante "además está bueno". Hizo un comentario sobre si eso había sido su salida del armario y todo el mundo le dio al momento una importancia que Bassett nunca pensó que tuviese.

Ante las especulaciones de si había sido solo una broma o una confirmación, la estrella terminó declarando sí ser LGTBIQ+, además de criticar la masculinidad tóxica imperante que también había recaído sobre él toda su vida.

Ahora, el actor ha confesado que ha sufrido homofobia desde entonces en una entrevista para Attitude UK Magazine, donde ha hablado cómo vivió él todo el revuelo que causó su comentario y las consecuencias de su declaración.

"Mi equipo me estaba haciendo saber que la entrevista estaba explotando, y me dijeron: '¿Qué vamos a hacer?' Le dije: 'No me preocupa, vamos a ver qué pasa... No creo que tenga que decir nada al respecto'", explica sobre el momento de hace meses. "Pero siguió creciendo: estaba viendo comentarios y cosas así, y estaba, como, esta es una oportunidad importante para decir algo que he querido decir durante un tiempo, pero nunca sentí que tenía que hacerlo, y nunca sentí que podía", añade Bassett.

Y desde entonces ha tenido que enfrentarse a la homofobia y la masculinidad tóxica, que él mismo ya había criticado: "Esta fue la primera vez que fui sometido a mucha homofobia. Ya sabes, me parece 'directo' a todos los que conozco, más o menos, y he tenido que verla de primera mano", cuenta. "Verlo puso las cosas en perspectiva, de lo lejos que estamos todavía; Pensé que estábamos mucho mejor de lo que estamos", se sincera el artista.

Pero Bassett también ha querido señalar que ha recibido mucho apoyo y agradecimiento. "En el otro lado de todo eso están las respuestas que he recibido de la gente que dice: 'Nunca he tenido a alguien que haya puesto en palabras exactamente como me siento'", cuenta con alegría.

Así, sus fans le han dado las gracias por ayudarles a sentirse visibles y a ser realmente visibles, confirmando que gracias a su sinceridad, ellos se sienten "más seguros y un poco más en casa".

"La gente puede odiarme para siempre y decir lo más desagradable posible, pero no cambiará nada, porque necesitas levantarte y enfrentar a esa gente como un defensor de todas las personas sin voz", agrega Joshua Bassett. "En última instancia, toda esa basura se derrite de una historia, y mucho menos miles de personas que me dicen que he cambiado su vida, lo cual es salvaje, pero también un loco honor", confirma el actor con sinceridad.

