Jordi Mollà rechazó participar en 'Perdidos' por esta curiosa razón

En una entrevista en programa de televisión, el actor Jordi Mollá ha confesado algunas anécdotas de su trabajo en el mundo de la interpretación. El intérprete ha logrado una exitosa carrera centrada en el cine y teatro, alejado de la pequeña pantalla.

El catalán ha desvelado que rechazó una gran oferta hace unos años en Hollywood: protagonizar la última temporada de 'Perdidos'. Según ha desvelado el actor en la entrevista "me lo ofrecieron y no me explicaban nada ni sabía nada. Al día siguiente tenía que irme a Hawai durante 6 meses y con un contrato que igual pues me ataba durante años. No lo sé, no quise entrar".

A estas palabras, el intérprete ha añadido que "me dijeron que sería perfecto si lo que quería era vegetar y escribir mis memorias. Yo no quería hacer nada de eso, pero lo pasé muy mal, sabía muy bien a qué estaba diciendo que no. Desde el sofá se ve todo muy fácil, pero luego hay que hacerlo...".

La serie de ABC, que finalizó en 2010, contó con seis temporadas y 121 episodios que cosecharon audiencias millonarias a lo largo del mundo y lanzó al estrellato a los actores como Evangeline Lilly, Matthew Fox, Josh Holloway o Ian Somerhalder.