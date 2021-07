Las imágenes de Jonathan Taylor Thomas ('Un chapuzas en casa') después de 8 años desaparecido de la vida pública

Parece que la expresión "se lo ha tragado la tierra" cobra sentido con Jonathan Taylor Thomas. El actor alcanzó gran popularidad gracias a su participación en la famosa serie de los 90 'Un chapuzas en casa', pero desde hace algunos años no se sabía nada de él.

Ahora, por primera vez en casi ocho años, el ex galán de los 90 ha sido visto en público. El actor, de 39 años, ha sido fotografiado recientemente paseando a dos perros mientras estaba en Los Ángeles. La estrella llevaba una sudadera con capucha oscura, gorra de los Mets de Nueva York y unas gafas de sol. Tal y como recoge el medio E!, un testigo lo describió como "relajado" mientras fumaba un vaporizador en la calle.

Jonathan, quien apareció por primera vez en la pantalla a los 7 años en 'Las Aventuras de Spot', pasó a interpretar a un joven Simba en 'El Rey León' antes de conseguir el papel de Randy Taylor en 'Un chapuzas en casa', que protagonizó de 1991 a 1999 junto a Tim Allen.

El actor volvió a trabajar con Tim en 'El último hombre en pie', antes de aparecer como Randy en el episodio de 2015 'Helen Potts'. Jonathan incluso dirigió tres episodios de la comedia de 2013 a 2016.

Desde entonces, no se ha conocido nada de él. Lo cierto es que el medio Deadline informó el año pasado que Taylor pronto sería productor ejecutivo de una serie de televisión basada en las memorias del autor David Henry Sterry, 'Master of Ceremonies: A True Story of Love, Murder, Roller Skates & Chippendales'.

¿Por qué se alejó Jonathan Taylor de Hollywood?

En 2013, en una entrevista para People Jonathan explicó por qué salió del centro de atención. "Había estado sin parar desde que tenía 8 años. Quería ir a la escuela, viajar y descansar", compartió. "Sentarme en una gran biblioteca entre libros y estudiantes, fue genial. Fue una experiencia novedosa para mí".

En definitiva, dijo que su carrera en Hollywood fue un gran periodo de su vida y señaló: "Pero eso no me define. Cuando pienso en el tiempo, lo miro con un guiño. Me concentro en el buenos momentos que tuve, tampoco es que apareciera en muchas portadas de revistas".