Jon Nieve protagoniza el nuevo avance de la sexta temporada de 'Juego de Tronos'

La sexta temporada de 'Juego de Tronos' comienza a calentar motores. Después de estrenar el carte oficial de la nueva entrega, la serie de HBO ha estrenado un tráiler lleno de de intriga.



¡Cuidado! Si no has terminado de ver la quinta temporada de 'Juego de Tronos', no sigas leyendo esta noticia



El vídeo, de 40 segundos de duración, cuenta con la presencia de Jon Nieve, el personaje más mencionado de la quinta entrega y objeto de todo tipo de especulaciones. Y desde luego, este nuevo vídeo no hace que las teorías sobre su futuro se acaben, sino más bien todo lo contrario.



La mítica escena en la que matan a Jon Nieve está incluida en el clip, mientras que aparece de fondo la voz del Cuervo, que afirma "Vemos. Escuchamos. Y recordamos. El pasado ya está escrito. La tinta está seca".



Además, el avance recopila las escenas más impactantes de la última temporada, como la muerte de Catelyn en la Boda Roja. Para cerrar el vídeo, la serie ha elegido el momento en el que Jon Nieve aparece tendido sobre la nieve y un río de sangre aparece manchando el blanco suelo.



"No tienen ni idea de lo que va a pasar" es la última frase del tráiler, pronunciada por Bran Stark, mientra que el vídeo se funde a negro.