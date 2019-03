Jon Bernthal, protagonista de 'The Punisher', revela el duro momento que vivió cuando su hija pequeña estuvo en coma

Jon Bernthal es conocido por interpretar a Shane Walsh en 'The Walking Dead' y a Frank Castle en 'The Punisher' y, en su momento, fue elegido para acompañar a Ryan Gosling en la película 'First Man', personaje al que finalmente dio vida Christopher Abbott. Una dura decisión que Bernthal tomó en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Y es que su hija menor, Adeline, que ahora tiene tres años y medio, entró en coma tras sufrir una encefalitis (inflamación del encéfalo producida por una infección vírica). Por lo que Bernthal abandonó el proyecto para volcarse en su familia pero reconoce que fue su mujer Erin, que es enfermera, quien llevó las riendas de la situación.

"La gente habla de la valentía como una falsa valentía de macho, pero fue mi esposa quien no se acobardó. Lo que vi en ella fue un valor y una belleza que nunca había visto", ha explicado Bernthal a Men's Health.

Después de pasar tres días en coma, la pequeña despertó, pero era incapaz de reconocer a sus seres queridos. Tal y como asegura el actor, Erin reaccionó a esto "dándole amor" a su hija "en cada paso". "Quiero que mis hijos aprendan a tocar el piano y que estudien, pero cualquier cosa que hagan estará bien para mí. Ese es el verdadero reto de la paternindad: dejar atrás tus propias chorradas y darte cuenta de que lo que quieres es simplemente que sean mejores que tú", confiesa Bernthal.