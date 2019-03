Joker, Catwoman, Enigma y el Pingüino estarán en 'Gotham'

Cuando la cadena estadounidense Fox anunció que su nueva ficción, 'Gotham', sería una precuela de Batman centrada en el agente Gordon antes de la irrupción de 'El caballero oscuro', al entusiasmo inicial que desató el estreno de una nuva serie acerca del superhéroe de DC Comics siguieron los constantes rumores sobre qué personajes de estarían presentes.



A finales del pasado año, se conoció que los responsables de la serie buscaban un actor jovencísimo para encarnar la versión infantil de Bruce Wayne. Un extremo que ha confirmado del presidente de la Fox, Kevin Reilly, que en declaraciones a The Hollywood Reporter ha señalado que Bruno Heller (showrunner de 'El mentalista' y que será responsable también de 'Gotham') están en busca de un chico de unos 12 años de edad para interpretar al joven Wayne.



Pero además, el mandamás de Fox ha querido dejar claro que en Gotham no solo veremos a un joven Wayne, sino también a otros clásicos de DC. "Este no es uno de esos casos en los que compras una franquicia y luego ninguno de los personajes es conocido", dijo Reilly en declaraciones recogidas por Hollywood Reporter. "Vamos a seguir a Bruce Wayne justo hasta el punto en que se pone interesante".



El presidente de la Fox confirmó que este nuevo proyecto será la historia de los orígenes tanto de Batman como de Gordon y contará con "todos los personajes clásicos de Batman". El Joker, Enigma, El Pingüino o Catwoman, los villanos clásicos del cómic, también formarán parte de la serie.



En este sentido, Reilly también señaló que el plan es que la serie termine, en última instancia, con Bruce Wayne poniéndose la capa y la máscara y convirtiéndose en Batman, tal como Smallville hizo con Superman. Además señaló que su sentido es relanzar la saga de Batman en televisión dándole "un enfoque real" a la trama general de la serie y las diferentes historias que se contarán en ella.



El estreno de 'Gotham' está previsto para otoño de 2014. La serie estará desarrollada por Bruno Heller y el capítulo piloto será dirigido por Danny Cannon, conocido por su labor en otras series como 'Nikita' o 'CSI'.