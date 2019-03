Te costará controlar las lágrimas: Johnny Galecki se despide, muy emocionado, de Leonard en 'The Big Bang Theory'

El final de 'The Big Bang Theory' está cada vez más cerca de nuestras pequeñas pantallas. Después de 12 años de lecciones de física, humor y emoción, el grupo de frikis más famoso de la televisión se despide de la CBS, ante la negativa de Jim Parsons a seguir interpretando a Sheldon Cooper.

El resto del elenco aceptó la noticia, aunque no sin cierta emoción y nostalgia todo lo que habían compartido en 12 temporadas junto a sus personajes. Mientras algunos como Kaley Cuoco o Jim Parsons han querido compartir con sus seguidores su experiencia durante el rodaje de la última temporada desde sus redes sociales para despedirse, por otro lado, Johnny Galecki ha dicho adiós a Leonard Hofstadter con un emotivo vídeo publicado por 'Entertainment Weekly'.

"Me han pedido que me despida de Leonard, pero eso es casi imposible. Estos personajes permanecen contigo, quieras o no quieras. Están contigo durante el resto de tu vida. En lo que a él se refiere, estoy muy feliz con ese hecho", explica Galecki en el vídeo, que seguro ha conseguido arrancar alguna lagrimita a más de un fan de la serie.