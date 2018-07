Joel Kinnaman se incorpora a 'House of Cards'

Joel Kinnaman regresa a televisión con la cuarta temporada de 'House of Cards', según ha anunciado Netflix en su cuenta de Twitter. El actor es conocido por su papel en la serie 'The Killing' (AMC).



De momento, poco más se conoce sobre el personaje que interpretará Kinnaman en la ficción protagonizada por Kevin Spacey. 'House of Cards' regresa el próximo 4 de marzo a la plataforma de televisión online y ya tiene asegurada una quinta temporada.

Welcome to Washington, Joel Kinnaman. pic.twitter.com/jlvU2c0s2O — Netflix US (@netflix) febrero 2, 2016