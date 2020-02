Si ya has terminado la temporada 2 de 'You' seguro que lo primero que has pensado es que necesitas más capítulos para YA. Sin embargo, su nueva temporada acaba de comenzar su producción y habrá que tener paciencia para ver qué nos deparan Joe, Love y compañía en la próxima entrega.

Esto será un misterio para todos los fans, pues aunque la serie está basada en los libros de de Caroline Kepnes, estos últimos capítulos se han alejado mucho del final original de la novela, 'Hidden Bodies'. Y si aún no has visto la temporada te avisamos de que a continuación habrá enormes SPOILERS .

Y es que resulta que el final de Forty Quinn y la participación de Joe era mucho más retorcida de lo que hemos visto en la serie, además de acabar en la cárcel, algo que ya impactó mucho a los fans.. En la historia original, Joe planea matar a Forty para que deje de entrometerse en sus planes durante un viaje a Las Vegas fruto de las adicciones y la impulsividad del joven rico.

El personaje de Penn Badgley intenta ahogar a Forty en un motel, pero finalmente sobrevive sin que éste lo sepa y acaba volviendo para chantajear a Joe ahora que sabe la verdad, para que escriba guiones con él, sin exponerle a su hermana Love.

Sin embargo, al final del libro Forty también muere en un accidente de tráfico, lo que lo hace más retorcido y que pierda algo de sentido. No obstante, la historia en televisión ya se ha distanciado de ahí y nadie sabe qué nos deparará la próxima temporada.

