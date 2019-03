Jodie Whittaker exigió el mismo sueldo que Peter Capaldi para protagonizar 'Doctor Who'

La llegada de Jodie Whittaker a 'Doctor Who' tras la regeneración de Peter Capaldi no gustó a todos los fans de la serie de BBC. Pese a ello, parece que ha llegado a un acuerdo tanto con la audiencia como con la industria ya que es un gesto a favor de la igualdad y como tal, ha pedido que su sueldo no sea menos.

Una de las cosas que anunció BBC cuando desvelaba nuevos detalles de la temporada que está por venir fue asegurar que el sueldo de Whittaker será el mismo que el de Capaldi y una de las mayores responsables para que esta decisión fuera tomada ha sido la propia Whittaker. "Es un poco chocante que a la gente le sorprenda", dejo la actriz en una entrevista para el medio Digital Spy.

"No hablo sólo por el bien de las mujeres. Hablo por el bien de los hombres y de las mujeres". La actriz ponía especial énfasis en ese dato, después de asegurar que en efecto, ella exigió la misma cantidad: "Deberían apoyar la igualdad salarial", dice, convencida de que es "un momento muy importante para las mujeres".