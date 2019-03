Jim Parsons producirá una nueva comedia para CBS

'LANCE 2.0'

Al actor mejor pagado de la televisión se le acumulan los proyectos. Hace unos días conocimos que la productora de Jim Parsons será la encargada de la serie 'The Monarchy Is Going to Sh*t' y ahora se conoce que el actor de 'The Big Bang Theory' producirá una nueva comedia para la cadena CBS, 'Lance 2.0'.