Tráiler de 'Las Kardashian', la nueva serie de "acceso total" a las vidas de la famosa familia

Después de años de éxito con 'Keeping up with the Kardashians', la famosa familia de las Kardashian-Jenner vuelve con un formato ligeramente diferente pero con acceso total a sus vidas en 'Las Kardashian', cuyo tráiler puedes ver al completo en el vídeo de arriba.

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie dejan que las cámaras les acompañen en su día a día para que el público conozca la verdad que esconden los titulares.

Esta serie, según cuenta Disney, muestra entre otras cosas la gigantesca presión que implica gestionar negocios de miles de millones de dólares, los momentos de juego y de llevar los niños al colegio, y ofrece a los espectadores una historia fascinante y cercana sobre el amor y la vida bajo los focos.

Parece que la familia promete mostrarse más abierta y natural que nunca tras lo aprendido en 20 temporadas de 'Keeping up with the Kardashians' en E!, convirtiéndose en el fenómeno que son hoy día.

"Vivir sin cámaras fue un gran cambio para nosotras", reconoce Kim Kardashian en el tráiler, donde asegura que están listas para este nuevo capítulo. "Tenemos sentido del humor, que nadie se tome lo que diga como algo personal", añade la empresaria e influencer.

Uno de los detalles que más esperan los fans es saber más del embarazo de Kylie Jenner, que aparece en el tráiler con una enorme tripa de su segundo hijo al que ya ha dado a luz, Wolf, junto a Travis Scott.

La serie se estrena el próximo 14 de abril en nuestro país y estará disponible en Disney+. Podrá disfrutarse con un capítulo cada semana y sin duda dará mucho que hablar.

Ben Winston, socio de Fulwell 73, es el productor ejecutivo junto a Emma Conway y Elizabeth Jones, con Danielle King como showrunner y productora ejecutiva.

