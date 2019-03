Jessica Lange: "Trabajar en televisón implica demasiado tiempo"

"Supongo que quiero más tiempo para mi", concluye Jessica Lange sobre su decisión de abandonar la exitosa serie 'American Horror Story' después de su cuarta temporada. Hace unas semanas, Lange anunció que no continuará en la serie tras la cuarta temporada en la serie de Ryan Murphy.



La veterana actriz explica en declaraciones exclusivas a Entertainment Weekly que trabajar de manera continuada en televisión implica demasiado tiempo dedicado a la causa al año. "No he hecho eso desde hace mucho".



Lange, de 64 años, explicó que su trabajo en la serie era "un compromiso de seis meses cada año. Y van a ser cuatro años seguidos. Creo que cuatro años haciendo algo es una cantidad de tiempo suficiente".



Así, en octubre declaraba a 'Los Angeles Times' que haría una obra de teatro, quizá una o dos películas y una temporada más de American Horror Story.



Pese a que su decisión es firme, Lange no descarta que sea equivocada: "Una vez acabe y tenga todo un año por delante sin nada que hacer ¿Quién sabe? Puede que no haya sido la mejor decisión".



Ryan Murphy, uno de los creadores de la serie, ya trabaja en la cuarta temporada y ya ha declarado que Jessica Lange no interpretará el papel protagonista "pero tendrá una parte grande y jugosa" en los nuevos episodios.