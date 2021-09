Jessica Chastain revela que Oscar Isaac no es el actor con el que tiene más química

La famosa actriz americana, Jessica Chastain, habla de su tierno e inesperado momento con Oscar Isaac en el Festival de Cine de Venecia. Las imágenes (y vídeo a cámara lenta) de aquel momento se han viralizado en redes sociales ya que el público se sentía desconcertado y a la vez fascinado por lo que ocurría. A pesar de todo esto, Jessica admite sentir mucha química con otros compañeros de trabajo.

Al ser cuestionada sobre ese momento tan entrañable con Oscar Isaac en una entrevista con ET, Chastain admite, "Somos amigos desde hace más de 20 años. Es un bromista y le adoro". Con estas palabras Jessica deja claro que aquel momento que compartieron en Venecia el 4 de septiembre no fue más que un instante cariñoso entre amigos de toda la vida.

Además, por si no hubiera sido suficiente la atención que recibieron en el festival, Chastain e Isaac están protagonizando una miniserie de HBO juntos: 'Secretos de un matrimonio'. Pero esta no es la primera vez que trabajan juntos ya que también fueron estrellas del drama 'El año más violento' en 2014.

Jessica Chastain siente química con otros compañeros

En la entrevista con ET, la actriz que da vida al papel de Mira en 'Secretos de un matrimonio' reconoce tener una química impresionante con varios de sus compañeros. Es más, esta específica, "Tengo una química increíble con Anne Hathaway también".

A la vez, ET aprovechó para comentar el momento junto a Chastain que tan rápido se ha viralizado en redes sociales. Según Isaac, Chastain, "olía a rosas", ya que desde ciertos ángulos parecía que este le estaba besando la axila. ET no dudó en comentarle esto a Jessica a lo que respondió, "Claro, porque es verdad", y continúo bromeando diciendo que Anne Hathaway, "también huele a rosas".

'Los Ojos de Tammy Faye'

Aunque últimamente hemos visto mucho a Chastain en redes sociales tras su momento viral, el público podrá disfrutar aún más de ella y su talento en 'Los Ojos de Tammy Faye', un proyecto de Michael Showalter que protagoniza junto a Andrew Garfield. Este estará basado en la vida de la pareja: Jim y Tammy Faye Barker.

Según Jessica, el proceso de maquillaje y peluquería para transformarse en Tammy duro unas "siete horas y media" para conseguir el famoso y elaborado look de la década del 1990. Pronto podremos observar este gran esfuerzo y talento llevado a la gran pantalla el 17 de septiembre.

Seguro que te interesa:

Oscar Isaac y Jessica Chastain protagonistas en el nuevo tráiler de 'Secretos de un matrimonio'