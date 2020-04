'Modern Family' es una de las series más importantes de la última década y después de 11 temporadas la serie está a punto de llegar a su final.

Antes de que podamos ver este capítulo final el actor Jesse Tyler Ferguson, quien ha dado vida a Mitch Pritchett desde el principio de la serie, ha concedido una entrevista a 'The Wrap' donde ha hablado de cómo fueron los últimos días de rodaje.

"Tuvimos unas últimas semanas muy agradables juntos como reparto y tuvimos una fiesta de clausura realmente maravillosa", explica. Además, Jesse también está muy contento por la forma en la que termina la sitcom: "estoy realmente agradecido de que hayamos tenido ese final", puntualiza.

El intérprete, además, ha hablado de la casualidad de que el final de la serie haya coincidido con la cuarentena que gran parte de la población está viviendo debido al coronavirus.

"Creo que va a ser realmente emocionante verlo en televisión", puntualiza a título personal. "Ahora que no tengo ningún lugar a donde ir, he podido sentarme y ver la serie en tiempo real, algo que no he podido hacer antes".

"Creo que será interesante verlo mientras todos nuestros fans lo están viendo por primera vez", comenta.

Por último, explica que está muy agradecido de poder haber rodado el final tal y como habían pensado, ya que debido al COVID-19 muchas grabaciones han tenido que suspenderse o modificarse: "Me hubiera devastado si no hubiéramos podido terminar 'Modern Family' y hubiésemos tenido que terminarlo de una forma ambigua".

Seguro que te interesa:

"Pensé que habría que sedarla": La actriz de 'Modern Family' que peor lo pasó en el rodaje del capítulo final