Jennifer Morrison abandona 'Once Upon A Time' tras seis temporadas

Después de seis temporadas interpretando a Emma Swan, la hija de Blancanieves y el Príncipe Encantador ha decidido abandonar el personaje. La actriz dejará la serie cuando finalice la temporada actual, aunque ha afirmado que si la serie renueva por una séptima temporada, aparecerá en un capítulo para ayudar a cerrar la historia del personaje.

Jennifer Morrison, conocida por otras series como 'Como Conocí A Vuestra Madre' y 'House', se despidió a través de su cuenta personal de Instagram donde envió un mensaje de despedida en el que solo tuvo palabras buenas tanto para los fans como para la cadena: "Emma Swan es uno de mis personajes favoritos. Mis seis años en 'Once Upon A Time' han cambiado mi vida de una forma muy bonita. Estoy deslumbrada por la pasión y el compromiso de los fans de la serie. Me siento muy honrada por haber sido parte central de una serie tan especial. Siempre estaré agradecida a Adam, Eddy y ABC por concederme el regalo de interpretar a Emma Swan."

La ficción aún está a la espera de la decisión de la ABC sobre la renovación o no de la séptima temporada.