Jennifer Love Hewitt ha reflexionado sobre la gran cantidad de comentarios inapropiados sobre su físico que ha soportado en la industria, que empezaron cuando actuó en 'Sé lo que hicisteis el último verano'.

En una entrevista con Vulture, la estrella de 'Entre Fantasmas' ha dejado claro que nunca fue su intención que todas las conversaciones de sus proyectos giraran en torno a su cuerpo, y que con el tiempo y viendo el documental de Britney Spears se ha dado cuenta hasta qué punto permitían antes "asquerosas preguntas" que ahora desearía haber abordado de otra forma.

"En el momento en el que estaba pasando por eso no lo sentía así. Quiero decir, apenas llevaba ropa en toda la película. Pero por alguna razón, en mi cerebro, era capaz de pensar, 'okay bueno, supongo que no preguntarían algo así si fuera inapropiado".

Ahora la actriz, madre de una niña y con 42 años, echa la vista atrás y confiesa que le gustaría haber reaccionado diferente a algunos de esos comentarios. "Me gustaría haberme defendido de alguna forma", reconoce.

Hewitt incluso llega a revelar la drástica decisión de vestuario que tomó después de una película para que todas las conversaciones no girasen en torno a su pecho. Puedes ver todo lo que ha contado sobre el tema en el vídeo de arriba.