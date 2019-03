Jennifer López renueva en 'American Idol'... si le triplican su sueldo

Ya está en marcha la 11ª temporada del talent show musical 'American Idol', aunque aun no tienen cerrado una de las partes fundamentales del concurso: e jurado. El músico Steven Tyler ya ha confirmado que repetirá como jurado del concurso. La que aún no ha dado el 'Sí, quiero' es Jennifer López. La actriz y cantante ha puesto una condición: que le tripliquen el sueldo.



"No fui forzada a tomar una decisión, y estoy contenta. Pero la verdad, estoy indecisa al respecto", ha afirmado JLo en una entrevista radiofónica a la BBC. En cambio, según informa 'The Hollywood Reporter', una de las razones de esta indecisión es que la cantante ha pedido a la cadena una subida de sueldo que triplique su actual caché: los 12 millones de dólares que ha cobrado en esta edición espera que se conviertan en 35 millones.



Aunque las cifras son desorbitantes, no es un salario que resulte extraño a la productora de 'American Idol'. Simon Cowell, el jurado más polémico del concurso, se lleva por año 35 millones de dólares, casi el triple que la cantante, aunque es un histórico del jurado.