Jennifer López producirá una serie sobre lesbianas para ABC Family

ABC Family parece que desea seguir apostando por nuevos dramas de cara al próximo 2013 y, tras el fin de otras series como 'Mujeres Desesperadas', apuesta ahora por una nueva ficción que estará producida por la cantante y actriz, Jennifer López.



La cadena ya ha ordenado emitir el episodio piloto de la nueva ficción producida por la artista y que lleva por título 'The Fosters', según informa el portal The Hollywood Reporter.



El argumento de la serie se centra en el día a día de una pareja de lesbianas, Stef y Len, que sacan adelante y crían a sus hijos, uno biológico y dos, niño y niña, que son adoptados.



Una de las madres es una agente de policía, mientras que la otra es una profesora de un colegio privado. La vida de toda la familia que han formado se verá alterada con la llegada de una rebelde adolescente.



'The Fosters' estará producida por Jennifer Lopez -que planea hacer un cameo en el show como artista invitada-, Bradley Bredweb (guionista) y el actor de 'Queer As Folk' Peter Paige (creador). Todavía no se ha hecho público qué actores interpretarán a los niños y a la pareja de lesbianas, pero sí que se sabe que será un casting multiétnico.



A 'The Fosters' hay que sumar dos series más que se estrenarán este otoño con protagonistas gays. Por un lado, la NBC emitirá 'The New Normal' sobre una pareja gay y la madre de alquiler que está gestando a su bebé; mientras que la CBS estrenará 'Partners', sobre dos arquitectos –uno gay y otro heterosexual- que son grandes amigos y sus nuevas parejas.