Jennifer Aniston publica un sorprendente mensaje sobre su ex Justin Theroux en Instagram

Jennifer Aniston ha demostrado en más de una ocasión que, a pesar del divorcio, tanto ella como Justin Theroux mantienen una relación muy buena. Además, ella misma ha hecho hincapié en la buena comunicación que hay entre los dos y esto queda claro con cada interacción pública que tienen.

Y así ha vuelto a ocurrir con las últimas publicaciones de la estrella de 'Friends' en Instagram, demostrando no solo que el cariño que se tienen permanece sino que tiene un gran corazón.

Hace un tiempo Justin creó una cuenta de Instagram cuyo objetivo es ayudar a los animales que no tienen un hogar. Esta iniciativa la anunció a través de sus redes sociales con ciertas publicaciones y, para llegar a más gente, algunas personas han compartido la cuenta y Jennifer Aniston se ha hecho eco de esta actividad que lleva a cabo el actor de 'The Leftovers'.

Jen ha subido una foto en la que comparte una publicación de la cuenta que lleva Justin y escribe: "Amo lo que estos dos están haciendo para ayudar a las personas que ayudan a los cachorros que ayudan a las personas. ¡Ayudaron a salvar a 60 perros en Austin Pets Alive!". También publicaba otra más con la adorable carita del perro de Justin, Kuma.

Jennifer Aniston apoyando a su ex marido Justin Theroux en Instagram | Instagram @justintheroux

Ante sus mensajes, Theroux ha reposteado los Stories y además le escribía: "¡Gracias Jen!" con un corazón.

Jennifer Aniston apoya a su ex marido Justin Theroux en Instagram | Instagram @justintheroux

¿Por qué Jennifer Aniston no acudió a los Premios Emmy?

La ausencia de la actriz en la gala 73 de los Premios Emmy ha sido bastante comentada. Pese a las nominaciones de la reunión de 'Friends', Aniston tomó la decisión de no asistir, algo que provocó muchas especulaciones en redes sociales.

La actriz dejó claro en el show de Jimmy Kimmel las razones por las que decidió no acudir a la gala: "No, no voy a ir. Creo que Ben Winston, nuestro productor y director, que es increíble, que lo hizo posible todo, irá".

Además, Jennifer aclara que todavía sigue tomando muchas precauciones debido a la pandemia y trata de seguir todas las medidas de seguridad que puede: "Este es un gran paso para mí, solo estar aquí. Estoy dando pequeños pasitos".

