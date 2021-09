"¿De verdad te he vendido eso?": El incómodo momento que ha vivido Jennifer Aniston en directo

Hace no mucho podíamos volver a disfrutar de Jennifer Aniston rememorando algunos de los momentos más memorables que vivió durante los diez años en los que interpretó a Rachel en 'Friends'. Pero la reunión de la serie era tan solo una pequeña vuelta al pasado que no iba a durar mucho y Jennifer debía volver a sus proyectos.

Uno de ellos es 'The Morning Show' la serie que protagoniza junto a otras grandes estrellas como Steve Carell o Reese Witherspoon. En una entrevista dada recientemente con 'The One Show' Jennifer fue a promocionar la segunda temporada de la serie, pero no todo fue como ella esperaba.

Primero, Jennifer explica el horario que tiene para las grabaciones: "Es un estilo de vida y una mentalidad muy parecida a la de los vampiros el horario que tenéis. Todos cobráis vida en mitad de la noche y es un tren que se mueve muy despacio. Yo llego allí a las cinco de la mañana y los pasillos están muy tranquilos, con la gente despertándose lentamente y, de repente, el tren empieza a moverse y comienza a volverse cada vez más y más loco. Es un caos".

Y, tras contar esto, el presentador, Jermaine Jenas, hizo una pregunta que no sentó del todo bien a la actriz: "Reese, si te soy sincero Jennifer me ha terminado por vender que no es una persona a la que le gusten las mañanas".

Al escuchar esto, Aniston se ríe, visiblemente incómoda, y dice: "¿De verdad te he vendido eso?", a lo que el presentador responde, intentando quitar hierro al asunto: "Un poquito", y finalmente Jennifer termina zanjando el tema tirando de humor: "¿Acaso he conseguido un buen trato?".

Al final de la entrevista le preguntan a su compañera Reese Witherspoon si ella prefiere las mañanas o no: "Definitivamente si soy una persona que le gusten las mañanas. Jennifer y yo lo hemos hablado mucho y a ella le gusta más la noche, mientras que a mí me gustan más las mañanas. De hecho esto funciona muy bien porque yo hago las escenas que se graban más pronto por la mañana y luego a las cuatro de la tarde ya estoy cansada y después Jennifer empieza sobre las 11 o 12 y puede hacer las escenas de noche porque no puedo pensar con claridad después de las cuatro de la tarde".

