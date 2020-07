Jennifer Aniston ha conseguido proclamarse como una estrella de Hollywood, la meca del cine, un camino que no es fácil de recorrer y que pocas son las que lo consiguen. Pero guarda un pasado, del que ha querido huir siempre y tiene nombre y apellidos, Rachel Green.

La actriz ha confesado a 'The Hollywood Reporter' que realmente ha luchado para que nadie la etiquetara con su personaje Rachel Green en la popular serie 'Friends'. Aunque la serie acabó en 2004, el programa ha conquistado a los 'millenials' y sigue siendo un éxito en la actualidad.

"No he podido quitarme de encima a Rachel Green en toda mi vida", recordó durante la nueva Mesa Redonda de Actrices de 'The Hollywood Reporter'.

"No pude escapar de 'Rachel de Friends', la serie está en modo 'encendido' todo el tiempo y yo estoy cómo, '¡Deja de ver esa maldita serie!'"

Aniston recordó que fue "un gran alivio" cuando "se deshizo" del ''personaje de Rachel" en el 2002 cuando interpretó otro papel en la película 'The Good Girl'. Aunque confesaba que a pesar de su entusiasmo por intentar no encasillarse, encontró el cambio de género bastante intimidante.

"Recuerdo el pánico que se apoderó de mí, pensaba: 'Oh Dios, no sé si puedo hacer esto. Tal vez tengan razón. Tal vez todos los demás están viendo algo que yo no estoy viendo, tú eres sólo esa chica en el apartamento de Nueva York con las paredes púrpuras", señaló Aniston.

"Así que casi lo hacía por mí misma para ver si podía hacer algo más que eso. Y fue aterrador porque lo estás haciendo frente al mundo", confesó la actriz que ahora se alza como una de las más polifacéticas del momento.

Seguro que te interesa:

¿Intimidado? El día que Brad Pitt la lió en su aparición en 'Friends' con Jennifer Aniston