Jennifer Aniston explica por qué nunca se reunirán los protagonistas de 'Friends'

El reencuentro más esperado de la pequeña pantalla, por lo imposible que parece, es el de 'Friends'. Más de diez años después de la emisión de su final, no hay mes en el que haya una noticia sobre la comedia de los 90.

Jennifer Aniston acudió esta semana al programa de Lorraine Kelly donde intentó zanjar el tema de por qué será imposible que los seis protagonistas de 'Friends' se reúnan: los fans.

"No sé qué haríamos, creo que ese período es muy nostálgico, sabes, hay algo sobre una época, y creo que es por eso por lo que la gente tiene un gran afecto por ella", dijo la actriz. Y añadió: "Hubo algo en un momento en que nuestros rostros no estaban en ningún teléfono móvil, y no estábamos etiquetados en Facebook o Instagram. Nosotros estábamos en una habitación o en una cafetería juntos, y hemos perdido eso".

Hace unos meses, los fans de la serie de NBC casi tocaron el cielo porque en un programa especial de la cadena tributo a James Burrow, director responsable de varios episodios de la comedia, se sentaron en la misma mesa cinco de los seis protagonistas. Sólo faltó Matthew Perry por problemas de agenda.

En agosto de 2014, con motivo del 20 aniversario del estreno de la serie, Jimmy Kimmel reunió a las chicas: Jennifer Anniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow. A éstas últimas también las vimos juntas en un programa demostrando que son unas expertas en 'Friends'. Pero de momento, parece que estas serán las reuniones que veamos de los protagonistas de la comedia.