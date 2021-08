Jennifer Aniston cuenta la razón por la que ha tenido que perder amigos durante la pandemia

Jennifer Aniston posee un gran bagaje profesional en Hollywood y es reconocida mundialmente por su interpretación de Rachel Green en la sitcom 'Friends'.

Ahora, en una entrevista con la revista InStyle, la artista ha confesado que ha perdido muchas amistades por el COVID-19, y no porque hayan fallecido, sino por su irresponsabilidad.

Aniston admitió que era una auténtica lástima haber dejado a un lado a la gente con la que se relacionaba diariamente, pero también declaró que era su obligación moral informar sobre la importancia de estar protegidos frente al virus.

"Todavía hay un gran grupo de personas que están en contra de las vacunas o simplemente no escuchan los hechos, y es una verdadera lástima", comenzó diciendo. "Siento que es su obligación moral y profesional informar de que no están vacunados, ya que no todos estamos siendo evaluados todos los días por si tenemos el virus o no".

Ante la posibilidad de que estén en su derecho de vacunarse o no, la actriz también se pronunció y de forma contundente: "Es complicado porque todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones que tienen estas personas están basadas en el el miedo o la propaganda".

"El año pasado estaban pasando muchísimas cosas buenas y otras horribles al mismo tiempo y para mí, lo bueno fue una gran descompresión y realizar un análisis de qué iba todo", dijo Aniston a la revista.

"A ti y a mí, nos gusta trabajar y estar ocupados. Era importante para aquellos que estaban dispuestos a permitir que se reiniciase la desaceleración, evaluar, reevaluar y excavar para limpiar la basura que no necesitamos".

Además, la intérprete de Rachel en 'Friends' añadió a la entrevista cómo la pandemia ha contribuido a la mejora de su alimentación y a su percepción de lo que realmente es innecesario en su vida.

"Mi nivel de ansiedad ha bajado gracias a eliminar la grasa innecesaria que había pensado que era necesaria, y también me ayudó a darme cuenta de que no se puede complacer a todo el mundo. ¿De qué sirve eso si eres solo pequeños pedazos de ti mismo? Tratemos de ser todos lo que realmente somos para poder sentarnos a la mesa y charlar abiertamente", concluyó.

Seguro que te interesa:

Jennifer Aniston tiene una doble idéntica que recrea escenas de Rachel en 'Friends' y casi no las distingues