Jennette McCurdy, de 'iCarly', confiesa que se siente "avergonzada" de su carrera y que no volverá a ser actriz

La actriz Jennette McCurdy, conocida por interpretar a Sam Puckett en la comedia de Nickelodeon 'iCarly' y su serie derivada 'Sam and Cat', ha confesado recientemente que nunca quiso dedicarse a la interpretación. Unas declaraciones que no extrañan del todo tras saber que no iba a estar junto a sus compañeros en el regreso de 'iCarly'.

Ha sido a través del podcast 'Empty Inside' donde lo ha confirmado. Primero empezó contando cómo fueron los inicios de su carrera artística: "Mi madre me metió en esto cuando tenía 6 años y sobre los 10 u 11 años, era el principal apoyo económico de mi familia", comenta sobre la presión que sintió siendo solo una niña.

En el podcast la actriz Anna Farishabla hace una exhaustiva entrevista a McCurdy, en ella la actriz se abre y cuenta temas bastante personales que han afectado a sus decisiones: "Siempre, siempre, siempre, actuar fue difícil para mí. Una vez que empecé a tener los nervios bajo control fue cuando empecé a conseguir realmente algo de tracción, pero al final lo dejé después de que mi madre falleciera porque con su muerte murieron muchas de sus ideas para mi vida, y ese fue su propio viaje, y uno difícil sin duda".

Por último, llama la atención las duras palabras con las que Jennette define su carrera interpretativa, asegurando que se siente "avergonzada": "Estoy resentida con mi carrera en muchos sentidos. Me siento tan insatisfecha por los papeles que interpreté y sentí que eran lo más cursi y vergonzoso. Hice las series en las que estuve desde los 13 hasta los 21 años, y a los 15 ya me daba vergüenza". Así finaliza su intervención en el podcast, dejando claro que la estrella probablemente nunca más se ponga delante de una cámara.

